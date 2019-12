Pressing su Pallotta: pronto a cedere a Friedkin il 51%

Da ieri Friedkin e la Roma sono sempre più vicini. Come riporta Il Messaggero, nel weekend la trattativa tra l’imprenditore texano e Pallotta è entrata nel vivo a Londra: le parti si sono incontrate con l’advisor Jp Morgan. Adesso la chiusura della trattativa sembra davvero imminente. La cessione del 51% del club non è ancora stata formalizzata, ma l’affare sembra comunque ad un passo dalla realizzazione. Pallotta sarebbe disposto a cedere il 100% del club per 600 milioni, a cui vanno aggiunti 130 di aumento di capitale e i 273 di debiti. Dunque per il pacchetto di maggioranza basterebbero 510 milioni, di 130 da versare come aumento di capitale.