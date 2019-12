L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, in vista del derby del 14 dicembre contro il Genoa, ha rilasciato ai microfoni di DAZN un’intervista. L’allenatore testaccino ha colto l’occasione anche per ricordare lo Scudetto sfiorato dai giallorossi del 2010: “Non è stata la Sampdoria. Tutti giustamente parlano di quella partita perché eravamo in vantaggio e sbagliammo diverse occasioni, ma io ricordo due partite con il Livorno, con loro facemmo un solo punto su sei”.