Totti: “Grande Fonseca, ci riporterà in Champions”

L’ex dirigente giallorosso è sicuro: “Questa Roma può lottare per arrivare tra le prime quattro, anzi deve lottare. La Roma ha un grande allenatore come Fonseca che ha capito il campionato italiano, ha un organico forte e tifosi che vogliono e meritano la Champions. È giusto che la Roma sia nelle prime quattro del campionato“.