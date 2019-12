Roma, lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Santon

Brutte notizie per la Roma. Davide Santon, costretto a uscire nel primo tempo della sfida con l’Inter, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Questa mattina ha svolto gli accertamenti medici e iniziato le terapie di recupero. Il rientro è previsto comunque per il nuovo anno con l’ultima partita prima della sosta natalizia che sarà il 20 dicembre contro la Fiorentina. Il titolare della fascia destra tornerà dunque Spinazzola, con Florenzi in alternativa.