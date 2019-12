Roma, Fonseca cuore d’oro: oggi in visita al Bambino Gesù

Non conta solo il campo per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, archiviato il pari con l’Inter e a tre giorni dalla sfida decisiva di Europa League contro il Wolfsberger, oggi ha fatto visita all’ospedale Bambino Gesù. La Roma si dimostra ancora una volta una società sempre attenta al sociale e l’incontro del tecnico portoghese con i piccoli dell’istituto pediatrico ne è l’ennesima prova. Quella di oggi è solo una delle tante iniziative svolte dal club e che si aggiunge al Toys Days (raccolta giocattoli per i bambini degli ospedali della Capitale) e gli eventi “A Scuola di Tifo“.