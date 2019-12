Tanti club su Smalling: stop alle trattative

Il futuro di Smalling è ancora tutto da scrivere. Come riporta Il Corriere della Sera, dopo le ultime brillanti prestazioni, il centrale giallorosso, di proprietà del Manchester United, è finito nel mirino di Arsenal, Everton e Leicester. I club di Premier League sono pronti ad inserirsi nella trattativa nel caso in cui il club di Pallotta e i Red Davils non dovessero trovare un accordo per il riscatto. Smalling per adesso ha chiesto tempo per riflettere sul suo futuro, assicurando alla Roma che comunicherà per tempo la su scelta in modo da non creare disagi.