La rotonda vittoria per 4-1 tra Roma e Inter femminile ha lasciato una nota dolente per le ragazze di Betty Bavagnoli. Durante la partita, la giallorossa Federica Di Criscio ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione del crociato anteriore. A comunicarlo è il sito ufficiale dell’AS Roma Femminile, con la calciatrice che si sottoporrà a operazione chirurgica in giornata.