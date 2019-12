Vitek fiuta l’affare: pronto a entrare come nuovo socio

Settimana importante questa con la trattativa tra Firedkin e la Roma che dovrebbe subire nei prossimi giorni un’accelerata forse decisiva, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Non sembra invece in programma un interessamento per il club da parte di Radovan Vitek che ha concluso l’accordo con Unicredit per rilevare i debiti di Eurnova con la banca (circa 600 milioni di euro) ed è pronto ad acquistare i terreni di Tor di Valle (per circa 50 milioni) dove dovrebbe sorgere il nuovo Stadio della Roma.