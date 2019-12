Fiorentina-Roma, biglietto per il settore ospiti a 35 euro

Prima della sosta invernale, la Fiorentina sarà l’ultimo ostacolo per la Roma di Fonseca. Come riporta attraverso il proprio sito ufficiale, la Viola ha reso note le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti del match in programma il prossimo 20 dicembre, alle ore 20.45, allo stadio Franchi. I tagliandi disponibili per i tifosi giallorossi saranno acquistabili a partire da Giovedì 12 Dicembre 2019 ore 10:00 fino alle ore 19:00 di Giovedì 19 Dicembre. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 35 euro.