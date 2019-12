Femminile: a Milano è dominio romanista

L’As Roma femminile strapazza l’Inter. Come riporta Il Tempo, le ragazze di Bavagnoli si impongono per 4-1 sul campo delle nerazzurre e salgono – almeno per ora – al terzo posto in classifica. Le giallorosse scavalcano il Milan (che deve però recuperare una gara) e restano a -1 dalla Fiorentina e a -7 dalla capolista Juventus. Oltre che dal risultato, i segnali più incoraggianti arrivano dalla prestazione della squadra, che nel primo tempo passa momentaneamente in vantaggio con un rigore di Andressa. La reazione dell’Inter è istantanea grazie al super gol di tacco di Tarenzi. Nella ripresa però la voglia romanista di portare a casa i tre punti non lascia scampo alle avversarie. E’ prima Thomas a riportare avanti le giallorosse dopo dieci minuti, poi Andressa chiude virtualmente la partita con un bel sinistro a giro dal limite. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per il poker firmato da Thestrup.

Le uniche note stonate arrivano dall’infermeria: Bartoli non ha giocato per un affaticamento al polpaccio sinistro accusato nel riscaldamento e sarà valutata nell’allenamento di oggi. Ansia invece per Di Criscio, che ha lasciato il campo in lacrime dopo un contrasto. La giocatrice – che ha subito una forte botta al ginocchio destro – ha lasciato lo stadio con le stampelle e oggi si sottoporrà ad accertamenti.