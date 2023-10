Roma, un super Lukaku attende l’Inter. Azmoun recupera. Preoccupa Smalling

BigRom a suon di gol e prestazioni sembra inarrestabile e domenica arriva la sfida alla sua ex squadra. Per Milano, l'attaccante iraniano è pienamente disponibile mentre il centrale inglese tiene in ansia Mourinho

Cherubini: "Che emozione l'esordio". Sirene dall'Arabia per Spinazzola

La notte contro lo Slavia Praga è diventata indimenticabile per Luigi Cherubini. Il suo esordio con la maglia della Roma è una gioia che si porterà per sempre: "Lo sognavo sin da bambino". La storia del classe 2004, però, non è l'unica dell'era Mourinho. Con lo Special One in panchina son ben 10 i debuttati nei professionisti. Sul fronte mercato, Leonardo Spinazzola, non vedendo spiragli di rinnovo, potrebbe anche lasciare la Capitale. Infine, i tifosi del Bodo non hanno dimenticato la goleada fatta alla Roma due stagioni fa. Una coreografia dei norvegesi ha raffigurato anche lo stemma del club giallorosso.