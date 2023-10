Lukaku, un alieno a Roma: solo Batistuta meglio di lui. E adesso l’Inter nel mirino

Big Rom ha conquistato l'Olimpico. Ieri Pinto e il suo procuratore sono stati a colloquio, il Chelsea per il riscatto chiede circa 40 milioni di euro

Daniele Aloisi Collaboratore

Esplosivo, cinico, dominante, mattatore... Gli aggettivi per descrivere Romelu Lukaku sembrano non bastare e ogni volta che tocca il pallone lo trasforma in gol. Una marcatura ogni 97’ con la Roma che significa per lui terza miglior partenza in carriera. Ha gonfiato la rete 8 volte in 10 partite tra campionato e coppa, solo Batistuta ha fatto meglio nello stesso numero di gare segnando due volte di più. Il 'Re Leone' ha scritto la storia, ma ad oggi il paragone regge e l’esultanza di ieri ha ricordato l’argentino. Lui faceva la mitraglia, mentre il numero 90 ha fatto il gesto della pistola. Big Rom dopo un’estate complicata ha sentito il calore di un popolo ancora tramortito dopo Budapest. E chi meglio di lui per cercare di andare a vincere l’Europa League? Nella competizione va in gol da 14 partite di fila, aveva messo il suo nome nel tabellino dei marcatori anche nella finale contro il Siviglia quando giocava nell’Inter. Un’altra notte maledetta, sempre contro gli spagnoli.

Domenica sfiderà il suo passato e lo aspetta un clima rovente. I nerazzurri non gli hanno perdonato i comportamenti di luglio quando è stato vicino alla Juventus. A San Siro verranno distribuiti 30.000 fischietti e Mourinho ha tuonato contro i suoi ex tifosi: “Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano. Sono sorpreso”. Lo Special One, però, non ci sarà ma Big Rom non verrà lasciato solo. Il settore ospiti è gremito e lui vuole lasciare il segno. Quando incontra le sue vecchie squadre fa spesso male. In Premier League ha colpito quasi tutte le sue ex: manca all’appello solo il Manchester United.

Lukaku tra gol e futuro: il Chelsea chiede 40 milioni di euro — Romelu Lukaku sta trascinando la Roma a suon di gol e prestazioni ottime. Impatto devastante nonostante non abbia svolto la preparazione atletica con il Chelsea. Non si è mai fermato e le ha giocate tutte tra Serie A, Europa League e qualificazioni ai prossimi Europei. Competizione che giocherà con il suo Belgio a giugno. Big Rom è arrivato in prestito oneroso, ma senza diritto di riscatto. Il Chelsea ha già fissato il prezzo e chiede circa 40 milioni di euro. Tantissimi soldi per i giallorossi che senza qualificazione in Champions League non riusciranno a sborsare quella cifra. Intanto ieri prima della partita c’è stato un contatto tra Pinto e il procuratore del giocatore. Hanno parlato del rendimento del centravanti, ha dichiarato il gm portoghese, ma è difficile immaginare che non si sia fatta nessuna battuta sul futuro dell’ex Inter. Il procuratore ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram un video dello stadio Olimpico al momento dell'inno. Presto per pensare al riscatto e ora la testa è solo su Milano. Il belga ha segnato in 8 delle ultime 9 trasferte in Serie A e vuole lasciare il segno a San Siro.

