Inter, Cuadrado e Arnautovic non ci saranno contro la Roma

Si avvicina il big match tra Inter e Roma in programma domenica al "Meazza". Come sottolineato da Mourinho, i nerazzurri potranno godere di qualche giorno di riposo in più rispetto ai giallorossi dopo gli impegni di entrambe le formazioni in campo europeo. Secondo quanto trapela da Appiano Gentile, sia Cuadrado che Arnautovic non faranno parte dei convocati per la sfida con la Roma. Tutti e due i giocatori di Inzaghi, infatti, stanno continuando a svolgere lavoro personalizzato dopo gli stop fisici di inizio stagione. Secondo Mourinho, però, queste assenze non peseranno di certo nell'andamento della gara vista la profondità della rosa nerazzurra: "Loro hanno due squadre e hanno fatto riposare i giocatori, hanno giocato martedì e sicuramente hanno tanta benzina e intensità. Noi tanta difficoltà."