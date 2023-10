Lukaku gol, c’è sempre: Roma prima

Questa notte non ripaga certo dell'amarezza vissuta ventisette anni fa e di quell'indigesto gol di Vavra, ma una dolce verità la dice: la Roma di Coppa non sbaglia, balza al primo posto e se non si suicida, chiuderà la prima fase d'Europa League da prima nel girone, evitando il noioso playoff, scrive Alessandro Angeloni su Il Messagero. Le sarà sufficiente non perdere a Praga il 9 novembre e vincere le restanti due sfide con Servette e Sheriff. Il successo contro lo Slavia, per due a zero (e potevano essere di più), arriva forte e chiaro, non come quello di domenica contro il Monza, tirato un po' per i capelli. La Roma domina dai primi secondi, e chiude il conto con le reti di Bove, dopo meno di un minuto, e al 17' con un missile di Lukaku, che fischiettando fischiettando (tanto per restare in tema Inter e il terribile San Siro), continua a trascinare (anche) la Roma con la sua marcia inarrestabile in Europa League: con quello di ieri sera sono 14 le gare consecutive in cui il bomberone belga va in gol, per un totale di 18 segnati. Una rete, quella del belga (la terza in Coppa più cinque in campionato), realizzata, sì e nessuno si offenda, in stile Batistuta, testa bassa e potenza, sognando San Siro, che lo aspetta come se fosse un bandito. Il successo contro la squadra ceca ha la faccia cattiva di Romelu e quella pulita di El Shaarawy, che partecipa ai due gol della Roma segnati in diciassette minuti (rubando due palle al frastornato Holes), con due assist al bacio. Stephan, preferito inizialmente a Belotti (che entrerà nella ripresa al suo posto), gioca al fianco di Lukaku, corre e si sbatte e regala tutta la sua qualità, a dispetto di chi sostiene che sia decisivo solo a partita in corsa. Spesso è così, stavolta è l'uomo in più da subito, con la ritrovata energia, e nella ripresa colpisce anche una traversa. La vittoria ha anche la faccia pulita di Bove, che è un giovane rude, sbaglia molti passaggi, ma segna un gol da favola dopo appena 43 secondi.