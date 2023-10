Mourinho lancia Rom: “Adesso riposa, domenica l’Inter”

Sarà che l’Europa League è oramai il giardino di casa sua o che all’orizzonte c’è l’Inter e vuole arrivarci al massimo, carico come non mai. Sarà quel che sarà, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ma Romelu Lukaku si conferma ancora una volta come il re di coppa, andando a segno per la 14esima partita consecutiva (con 18 gol) e allungando così ancora di più la serie più lunga di sempre tra Coppa Uefa ed Europa League. E’ il suo ottavo sigillo in 10 partite con i giallorossi, a segno in tutte e tre le prime partite europee (nella Roma non ci era mai riuscito nessuno). Insomma, se qualcuno pensava potesse essere già distratto dall’Inter, è rimasto deluso.