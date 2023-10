Roma, Cherubini e gli altri baby di Mou: giallorossi primi per gli esordi dal 2021/22

Con l'ingresso di ieri del classe 2004, salgono a 10 i giovani talenti a cui lo Special One ha dato l'opportunità di debuttare in prima squadra. Da Pagano a Faticanti, passando per D'Alessio e Missori, eccoli tutti

Redazione

La serata di ieri ha regalato una notte speciale anche a Luigi Cherubini. Il classe 2004 della Roma, però, è solo l'ultimo di una lunga lista di giovani talenti che José Mourinho ha lanciato in prima squadra, dandogli l'opportunità di esordire. Come riportato da Transfermarket, la società giallorossa, dalla stagione 2021/22, è al primo posto nella speciale classifica dei club di Serie A che hanno fatto debuttare nuovi giocatori nei professionisti (ben 10). Staccate la Juventus e l'Hellas Verona che sono ferme a 7 esordi. I giocatori che hanno trovato la gioia di indossare la maglia della Roma in campo per la prima volta sono Pagano, Volpato, Keramitsis, Felix, Faticanti, D'Alessio, Cherubini, Tahirovic, Missori e Majchrzak. Le giovanili giallorosse si confermano, ancora una volta, un serbatoio di talenti di grande importanza e l'occhio attento dello Special One è pronto a scovare il prossimo baby da far crescere.

