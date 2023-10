Roma, niente di grave per Cristante. Da Smalling a Dybala: come stanno gli infortunati

Cristante ieri ha preoccupato Mourinho, ma il centrocampista azzurro sta bene e ci sarà a Milano. Situazione opposta per gli altri giocatori ai box

Redazione

Al tramonto della partita con lo Slavia Praga Cristante si è accasciato a terra e ha sentito un dolore alla coscia sinistra. Mourinho si è disperato dalla tribuna, ma dopo l'intervento dello staff medico ha continuato a giocare e le sue condizioni non preoccupano in vista di San Siro. "Ogni infortunio per me è un dramma", queste sono state le parole di José al termine del match di Europa League. Il tecnico ha ritrovato Llorente, ma ha ancora ai box Smalling, Renato Sanches, Spinazzola, Pellegrini, Dybala oltre a Kumbulla e Abraham alle prese con il recupero dalla rottura del crociato. Il centrale inglese si allena in gruppo da una settimana, ma ieri non era neanche in panchina. Mou è stato duro sul suo rientro: "Non so in quale domenica tornerà". Pellegrini si rivedrà direttamente al derby, mentre Paulo oggi pomeriggio farà un provino.

La convocazione per domenica è difficile, ma non impossibile. Capitolo Sanches: il centrocampista ha superato la pre lesione alla coscia destra e mercoledì è anche tornato in campo svolgendo una sessione individuale. Non è ancora al 100% e la trasferta di Milano si allontana anche per lui. L'ultimo ad essersi fermato è stato Leonardo Spinazzola che ha saltato lo Slavia per un affaticamento muscolare e spera di recuperare per domenica. Al suo posto pronto Zalewski. Recuperato Azmoun che oggi si è allenato in gruppo.

