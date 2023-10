Delvecchio: “I fischi caricheranno Lukaku. Mourinho numero 1 nella comunicazione”

Roma-Inter è sempre stata una partita caratterizzata da molti ex. Domenica, ad esempio, toccherà a Lukaku fronteggiare il suo passato. Chi ha giocato con entrambe le squadre è Marco Delvecchio che, intervenuto all'agenzia AGI, ha detto la sua sul match del Meazza:

“Mi aspetto una partita molto bella, giocata a viso aperto anche perchè la Roma ha bisogno di vincere per risalire la classifica e l’Inter vuole allungare sul Milan, sulla Juve e su tutte le inseguitrici”

La partita di Lukaku a San Siro. “Non sempre scendere in campo con la tifoseria contraria è un aspetto negativo, dimostra e significa che per loro sei stato importante e lo sei ancora. Occhio perché Lukaku è un giocatore di carattere e si caricherà ancora di più proprio quando sentirà fischi e contestazioni. Se i tifosi pensano di ferirlo, potrebbero ottenere l’effetto contrario”.

Il match contro lo Slavia Praga “Vincere aiuta e questa è stata una bella iniezione di fiducia in vista di una partita così importante. Saranno decisivi i due attacchi. Il tandem Dybala-Lukaku lo considero più forte di Lautaro-Thuram ma confido in Belotti.”

Le parole di Mourinho. “Nella comunicazione è il numero 1. Come spesso accade, con le sue affermazioni sta cercando ai attirare l’attenzione sulla sua persona per lasciare più liberi e spensierati i giocatori”.

