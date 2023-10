Mercato Roma, Spinazzola può salutare a gennaio: futuro in Arabia

L'avventura di Spinazzola con la Roma sta per concludersi. Il contratto dell'ex Juventus scadrà a giugno del 2024 e ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo. Il terzino lascerà Trigoria dopo 5 stagioni. Secondo Calciomercato.com potrebbe andare via già a gennaio per permettere a Tiago Pinto di ricavare qualcosa dalla sua cessione. Il numero 37 ha diverse offerte dall'Arabia e sta valutando se raggiungere nella Saudi Pro League il suo ex compagno Roger Ibanez. Spinazzola è sulla lista dei partenti anche a casa dei suoi numerosi infortuni. Al momento è di nuovo ai box per un affaticamento muscolare e ha saltato la partita di ieri contro lo Slavia Praga.