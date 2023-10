Cherubini: “L’esordio è un’emozione indescrivibile. Era il mio sogno da bambino”

Il classe 2004 non trattiene la gioia per il debutto: "È il coronamento di tutti i sacrifici. Ringrazio Mourinho per la stima e la fiducia"

Redazione

Luigi Cherubini ha assaporato per la prima volta cosa significhi indossare la maglia della Roma, tra l'altro in una notte europea e davanti a più di 60mila tifosi. Intervenuto ai microfoni del club giallorosso, ha sottolineato la sua forte emozione per l'esordio: È stata una giornata bellissima a partire dal ritiro con la squadra, stare tutti insieme, vivere l'atmosfera dei grandi che fa sempre bene e aiuta. Arrivare il campo, vincere soprattutto, prendere tre punti in una partita importante. Poi l'esordio è un'emozione indescrivibile. Sin da bambino rincorri il sogno e pensi che bello arrivare, vedendo i più grandi. Con il passare del tempo ti avvicini all'obiettivo ed è il coronamento di tutti i sacrifici. Ringrazio Mourinho e tutto lo staff per la stima e la fiducia. Poi i compagni e lo staff della Primavera che mi sono sempre vicini soprattutto nei momenti più difficili. Ringrazio i miei compagni della Primavera come Pagano e Pisilli che mi sono stati vicini. Dedico tutto questo alla mia famiglia e a tutti i miei veri amici che ci sono sempre stati nel momento del bisogno".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.