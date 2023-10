Ranking Uefa, Roma decima: superato il Siviglia. Solo l’Inter meglio tra le italiane

La Roma ha regalato ai propri tifosi un'altra grande notte europea e nel Rankig Uefa ha superato il Siviglia agganciando il decimo posto in classifica. Tra le italiane solo l'Inter è più avanti, i nerazzurri si trovanno in ottava posizione. Domina sempre il Manchester City seguito da Bayern Monaco e Real Madrid. Dodicesima la Juventus, mentre la Lazio resta lontana al 38esimo posto. I giallorossi sotto la guida di Mourinho hanno raggiunto due finali europee in due anni e vogliono continuare a fare bene in campo internazionale.