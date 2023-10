Roma, a lavoro in vista dell’Inter: out Smalling. Presente Azmoun. Si rivede Kumbulla

Neanche il tempo di festeggiare l'importante vittoria contro lo Slavia Praga in Europa League che è già tempo di scendere in campo per preparare la difficilissima sfida del "Meazza" contro l'Inter. Questa mattina, a Trigoria, gli uomini di Mourinho che hanno giocato ieri hanno svolto lavoro di scarico, mentre tutti gli altri hanno effettuato il tradizionale allenamento. Tra gli assenti annunciati anche dallo Special One ieri c'è quello di Smalling. Il centrale inglese era tornato in gruppo insieme ai compagni, ma non è stato neanche convocato per la sfida di Europa League. Sorrisi, invece, si sono visti per Azmoun e soprattutto Kumbulla. L'attaccante iraniano è recuperato per la gara di domenica, mentre il centrale albanese sta riprendendo lentamente a lavorare con il pallone e a ritrovare quella confidenza giusta per il rientro definitivo. Aggregato in prima squadra anche il giovane Cichella, insieme agli ormai abituali Joao Costa e D'Alessio.