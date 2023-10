Roma, difesa formato Europa League: 1 gol subito in 3 gare. Nessuno ha fatto meglio

I giallorossi sono la squadra che preso meno gol in tutta la competizione. Per ora, infatti, solo lo Sheriff ha perforato la porta della formazione di Mourinho nella partita d'esordio

Una Roma cinica e convincente con la vittoria di ieri sullo Slavia Praga ha ipotecato la qualificazione e, probabilmente, anche il primo posto nel girone. La formazione di Mourinho , ha offerto un'altra ottima prestazione difensiva non subendo gol contro una squadra che, fino a quel momento, ne aveva fatti 6 al Tiraspol e 2 al Servette. Con il clean sheet dell'Olimpico, i giallorossi fanno registrare la miglior difesa della competizione. Infatti, dopo tre partite, la Roma ha preso solamente un gol contro lo Sheriff fuori casa. Nessun altro club che partecipa all' Europa League ha fatto meglio. Tutte le squadre impegnate nei restanti gironi, hanno subito almeno 2 gol. Nonostante l'emergenza di reparto con l'assenza di Smalling , lo stop di Llorente e un Cristante adattato, la difesa sta dando risposte positive. Dopo il tonfo di Genova, nelle ultime 5 partite (tutte vinte) i giallorossi hanno preso una sola rete contro il Cagliari .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.