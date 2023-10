Bove e il gol da urlo con lo Slavia: i complimenti dei compagni e il nuovo soprannome

Sbloccare la gara dopo 43 secondi e farlo con un gol che ha fatto alzare in piedi tutto l'Olimpico non deve essere stato un inizio di gara comune per Edoardo Bove. Il centrocampista della Roma con la rete di ieri contro lo Slavia Praga ha messo subito in discesa la partita commentando così su Instagram: "Una grande serata davanti ai nostri tifosi". Non sono mancati i complimenti simpatici da parte di alcuni compagni di squadra. Tra tutti, spiccano quelli di Paredes: "Mamma mia daniee" e Zalewski: "Era sgonfia danie?". Ciò che salta subito all'occhio è il nuovo soprannome che l'argentino e il polacco hanno attribuito al numero 52 di Mourinho. Un nome non a caso, con un riferimento speciale a Daniele De Rossi, proprio l'idolo di Bove sin da bambino. Il paragone è ancora proibitivo, la strada da percorre è ancora lunga, ma Edoardo vuole prendersi la sua Roma a suon di prestazioni.