Moratti: “Non è la prima volta che Mourinho salta l’Inter. Lukaku sarà disturbato”

L'ex presidente nerazzurro sulla squalifica dello Special One: "Non so se l'ha fatto apposta, ma sono sempre dalla sua parte". Poi su BigRom: I fischi non saranno una cosa piacevole"

Redazione

Cresce l'attesa per il match di domenica tra Inter e Roma. L'attenzione è rivolta soprattutto sul ritorno di Lukaku al Meazza dopo il presunto tradimento sostenuto dai tifosi nerazzurri. L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, intervistato da LaPresse, ha dichiarato:

Come reagirà Lukaku ai fischi? "La cosa penso possa disturbarlo certamente, ma ha una professionalità tale che penso possa tranquillamente resistere. Certo, non sarà una cosa piacevole. Se mi ricorda i fischi a Ronaldo dopo il suo passaggio al Milan? Difficile da fare come paragone, ma il pubblico non dimentica certe cose. I tifosi sono sempre liberi di fare quello che vogliono, purché resti tutto nella legalità".

Mourinho? "Non è la prima volta che salta la partita di Milano… Non so se l’ha fatto apposta, ma questo è. Io comunque sono sempre dalla sua parte”.

Sul match. “La Roma ha giocato ieri, ma arriverà preparata, l’Inter è in grandissima forma. Vista così si pensa all’Inter, ma è difficile fare pronostici”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.