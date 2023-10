Mourinho duro sul ritorno di Smalling: “Non so in quale domenica tornerà”

Il difensore resta in forte dubbio anche per la delicata trasferta di San Siro e il terzetto difensivo sarà formato da Mancini, Llorente e Ndicka

José Mourinho dopo la vittoria contro lo Slavia Praga ha parlato della situazione di Smalling. Il centrale inglese è ai box dal 1 settembre (gara contro il Milan) e anche oggi è rimasto fuori dai convocati nonostante si sia allenato in gruppo per tutta la settimana. Lo Special One non sa se contro l'Inter potrà contare sull'ex Manchester United. Alla domanda di un cronista sulla presenza di Smalling domenica il mister ha risposto così: "Quale domenica?". Il difensore resta in forte dubbio anche per la delicata trasferta di San Siro e il terzetto difensivo sarà formato da Mancini, Llorente e Ndicka.