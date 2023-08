Roma: Azmoun è il nuovo attaccante, resta la suggestione Lukaku. Stop per Sanches

Tiago Pinto con una trattativa lampo ha chiuso per il centravanti iraniano, ma la sensazione è che il mercato non sia finito qui. Il sogno resta il belga. Intanto, il centrocampista portoghese lascia in anticipo la seduta d'allenamento

Problema muscolare per Renato Sanches. Tra due giorni c'è l'Hellas Verona

Da Trigoria, oltre al mercato, qualche preoccupazione arriva anche per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto ad abbandonare anticipatamente l'allenamento odierno, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Ovviamente, il pensiero è alla gara contro l'Hellas Verona tra due giorni. Mourinho, che parlerà domani alle 14 in conferenza stampa, riavrà a disposizione sia Pellegrini che Dybala. I due saranno titolari ed insieme ad Aouar sono pronti a dare maggior fantasia alla manovra dello Special One. A Verona, saranno quasi 3 mila i tifosi giallorossi che riempiranno gli spalti del Bentegodi. Un amore che non conosce confini, così come quello di Claudio Ranieriper la Roma. Il direttore di gara sarà il romano Doveri, che rappresenta una svolta storica introdotta dall'Aia.