Chelsea, ufficiale Deivid Washington: ora resta il dubbio per lo slot prestiti

L'attaccante è un nuovo giocatore dei Blues. Qualora il giocatore andasse in prestito, la squadra di Pochettino perderebbe l'ultimo posto a disposizione per consentire questa tipologia di formula in uscita

Nella lungo ed estenuante corteggiamento della Roma per Marcos Leonardo un ruolo importante l'ha giocato anche Deivid Washington. Nei giorni più caldi e confusi della trattativa con il Santos, il potenziale addio del brasiliano, classe 2005, ha frenato ancora di più i Peixe dal lasciar andare verso la Capitale l'obiettivo di mercato di Tiago Pinto. Come riportato da Fabrizio Romano, Washington è un nuovo giocatore del Chelsea con un contratto fino al 2030, con opzione per il 2031. Per convincere il Santos, i Blues hanno chiuso la trattativa sui 16 milioni più 4 di bonus. Ora, però, il club inglese si è preso del tempo per decidere cosa fare del futuro dell'attaccante. È valida la possibilità di andare allo Strasburgo per farsi le ossa, ma il dubbio resta anche perché alla squadra di Pochettino è rimasto un solo slot disponibile per consentire la formula del prestito in uscita. Tale opzione, interessa da vicino anche la Roma nell'ipotesi di un avvicinamento a Lukaku.