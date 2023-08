Mercato Roma, l’arrivo di Azmoun non basta: Pinto vuole un altro attaccante

Sono ore incandescenti in casa Roma. La società giallorossa sta formalizzando l'acquisto di Azmoun dal Bayer Leverkusen, ma la ricerca dell'attaccante non si fermerebbe con il suo arrivo. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di SkySport, infatti, Tiago Pinto sta lavorando per cercare di accontentare le richieste di Mourinho, portando nella Capitale anche un altro volto nuovo come ruolo di centravanti. È chiaro che il tempo stringe e le possibili soluzioni si fanno sempre più limitate. Se da una parte c'è il sogno Lukaku, dall'altra bisogna tenere anche conto delle difficoltà che porta con se un'operazione di questo calibro. Altri nomi sul taccuino del direttore sportivo portoghese sono quello di Jovic della Fiorentina e Kean della Juventus, ma occhio anche a qualche possibile alternativa sul rush finale di mercato. I tifosi chiedono qualcosa in più, così come anche lo Special One.