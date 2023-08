Roma, domani alle 14 la conferenza stampa di Mourinho

Tutti zitti, parla Mou. Domani, venerdì 25 agosto, alle ore 14.00, alla vigilia del match di campionato Verona-Roma che si giocherà sabato alle 20.45, José Mourinho parlerà in conferenza stampa. Il tecnico sarà ancora squalificato al Bentegodi ma così come alla vigilia della sfida con la Salernitana parlerà della gara e sicuramente anche del mercato. C'è di nuovo grande attesa per ciò che potrà dire lo Special One poche ore dopo lo sbarco di Azmoun.