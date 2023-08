Roma, retroscena Zapata: l’Atalanta aveva dato l’ok, ma per Pinto era troppo tardi

I bergamaschi si erano convinti ad accettare la proposta da 10 milioni complessivi (5+5 di bonus) per l’acquisto a titolo definitivo. Un ripensamento tardivo per il gm

La Roma ha chiuso per Azmoun e il giocatore è atteso nelle prossime ore nella Capitale. L'obiettivo dei giallorossi fino a ieri era Zapata, ma lo stop della trattativa ha portato Pinto a dover effettuare un blitz nella notte per l'iraniano. La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il colombiano. In mattinata l’Atalanta aveva provato a riallacciare i contatti con i giallorossi. I bergamaschi si erano convinti ad accettare la proposta da 10 milioni complessivi (5+5 di bonus) per l’acquisto a titolo definitivo di Duvan. Un ripensamento tardivo: Pinto infatti, infastidito dai tentennamenti e dai tentativi della dirigenza nerazzurra di strappare condizioni economiche più vantaggiosi, ha scelto di virare sul giocatore del Bayer Leverkusen.