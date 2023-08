Hellas Verona-Roma, le probabili formazioni di Baroni e Mourinho

Dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana, nella prima giornata di campionato, la Roma è chiamata ad una risposta immediata sul difficile campo dell'Hellas Verona. L'appuntamento al Bentegodi è sabato alle 20:45. Rispetto alla formazione titolare schierata dai giallorossi nel match contro i granata, José Mourinho potrà contare sul ritorno dalle squalifiche di Dybala e Pellegrini. Lo Special One, infatti, sicuramente effettuerà dei cambi per favorire l'inserimento della Joya e del capitano per dare maggior imprevedibilità alla manovra. La linea difensiva resterà la stessa, con il blocco Mancini-Smalling-Llorente che sarà riconfermato, considerato che Ndicka è ancora in ritardo di condizione. In mezzo al campo, con il rientro di Pellegrini dovrebbe uscire Bove, completando il reparto con Cristante e Aouar. Sulle corsie esterne possibile opportunità per Zalewski, con Spinazzola che ha deluso contro la Salernitana. In avanti, insieme al ritrovato Belotti, ci sarà l'esordio stagionale di Dybala.