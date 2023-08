Stop alla “territorialità”. L’arbitro sarà Doveri

A dirigere Verona-Roma, sabato alle 20.45, un arbitro della sezione romana. Una svolta per certi versi storica, introdotta dall’Aia

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Verona-Roma, sabato alle 20.45. Doveri fa parte della sezione di Roma, anche se è nato a Volterra, e dirigerà per la prima volta la formazione giallorossa. Una svolta per certi versi storica, introdotta dall’Aia e dal designatore Rocchi che ha mandato anche Marinelli di Tivoli ad arbitrare Lazio-Genoa: di fatto sancisce la caduta del vincolo territoriale. Due stagioni fa l’arbitro Sozza di Seregno, a pochi chilometri da Milano, ma in provincia di Monza, diresse Milan-Lazio di Coppa Italia e Inter-Roma di campionato.