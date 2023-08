Roma, ecco Azmoun: il rapporto con Mourinho e l’abbraccio all’Olimpico

Gli animali, la famiglia e la voglia di rinascita: tutto sul nuovo attaccante dei giallorossi. L'iraniano è pronto ad essere accolto dallo Special One e sbarcare nella Capitale

Sono passati 81 giorni dall'infortunio di Abraham contro lo Spezia e Pinto ha pizzato nella notte il colpo in attacco. Il centravanti chiesto a gran voce da Mourinho sta per arrivare ed è Azmoun. L'iraniano era stato già cercato dai giallorossi nel 2021, ma lui alla fine scelse il Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha accettato l'offerta della Roma e il calciatore è atteso nella Capitale. Dopo lo stop per Zapata il gm portoghese ha scelto di virare su un nuovo obiettivo nonostante un piccolo spiraglio di riapertura da parte dell'Atalanta. L'ex Zenit si è ripreso da un problema muscolare e potrebbe fare il suo esordio contro il Milan alla terza giornata. A gennaio non sarà a disposizione di Mourinho poiché sarà impegnato col 'suo' Iran in Coppa d'Asia. Nel 2021 era corsa a due con Belotti per il pacchetto offensivo e oggi si ritroveranno insieme a giocarsi un posto da titolare.

Azmoun, veloce e abile palla al piede: le caratteristiche del centravanti iraniano — Sardar Azmoun sta per diventare il nuovo centravanti della Roma. Ha iniziato la sua carriera in Russia e ha giocato con Rubin Kazan, Rostov e Zenit. Con l'ultimo club aveva fatto vedere cose importanti e diversi club, tra cui i giallorossi, avevano messo gli occhi su di lui. Mourinho voleva già ai tempi del Tottenham, ma nel gennaio del 2022 scelse il Bayer Leverkusen. L'interesse dello Special One era stato confermato direttamente dal club che dopo il primo gol nel campionato russo scrisse su Twitter: "Mourinho ignoralo". Azmoun è è una prima punta agile nonostante la sua altezza (1,86).

È rapido e sa muoversi con velocità dentro e fuori dall’area. Ha una buona tecnica di base e un buon fiuto del gol. Abile sia nel lavoro di squadra che nella finalizzazione. Bravo di testa e molto forte nell'attacco della profondità. Diventerebbe il terzo iraniano a militare in Serie A. Nell'ultima stagione ha messo a referto 4 reti in 23 presenze ed è stato frenato da un infortunio che lo ha tenuto fuori 40 giorni. In Europa League ha affrontato i giallorossi in semifinale e al minuto 72 mentre stava per entrare in campo, nella sfida dell'Olimpico, il mister portoghese è andato ad abbracciarlo.

Azmoun, dalla passione per i cavalli all'alta considerazione in patria — Sardar Azmoun partirà a gennaio per la Coppa d'Asia con l'Iran e in patria è considerato un vero e proprio idolo. I mass media locali lo chiamavano il 'Messi iraniano'. Nelle ultime stagioni, però, non ha confermato i numeri degli anni trascorsi in Russia. Con lo Zenit 62 reti in 104 presenze. Non c'è solo il calcio nella sua vita e la sua grande passione è quella per i cavalli: "Sono lacosa che mi manca di più quando sono all'estero. Quando sono in vacanza (le trascorre quasi sempre a Gonbad-e Kavus) arrivo alle sei del mattino e me ne vado la sera, ogni tanto dormo anche vicino alle stalle”.

Su Instagram pubblica spesso le foto con i suoi amati stalloni. Molto attaccato alla famiglia e in particolar modo alla mamma. Questo il messaggio di auguri in uno dei suoi ultimi post: "Mia madre, la mia migliore amica, averti con noi è una benedizione che non si può descrivere, spero di essere stato un bravo figlio per te". Il padre, Khalil Azmoun, è un ex giocatore professionista di pallavolo di etnia turkmena.