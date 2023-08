Mercato Roma, su Duvan Zapata si fionda il Fulham: il club inglese ci prova

L'attaccante dell'Atalanta, a lungo corteggiato dai giallorossi, è finito nel mirino anche della squadra militante in Premier League

Dopo un lungo tira e molla con la Roma, Duvan Zapata potrebbe comunque lasciare l'Atalanta, ma cambiare campionato. Secondo quanto riportato da SkySport, il centravanti colombiano sarebbe finito nel mirino del Fulham. Il club inglese è a caccia di un sostituto di Mitrovic, ceduto in Arabia, e sembrerebbe aver individuato il profilo perfetto nel giocatore della Dea. La Roma ha lasciato definitivamente la trattativa, nonostante un'apertura da parte della società nerazzura nelle ultime ore. Tiago Pinto, però, ha deciso che la situazione stesse andando troppo per le lunghe e ha deciso di chiudere i contatti per l'acquisto di Zapata.