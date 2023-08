Roma, problema muscolare per Renato Sanches: la società rassicura sui social

Arrivano brutte notizie da Trigoria. Durante l'allenamento mattutino in vista della sfida di sabato contro l'Hellas Verona, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Renato Sanches ha abbandonato prima la seduta rispetto ai suoi compagni. Il centrocampista portoghese, arrivato a Roma da appena una settimana, si è fermato in anticipo per un problema di natura muscolare. Scattato subito l'allarme in casa giallarossa, con le prossime ore che saranno decisive per valutare le reali condizioni dell'ex giocatore del Psg, a due giorni dalla sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona. A rassicurare sulla situazione è un post della Roma sui social. Il club giallorosso infatti, ha pubblicato una foto con protagonista proprio il centrocampista portoghese accompagnato dall'emoticon del pollice in sù. Un segnale per spegnere immediatamente le paure per un possibile forfait.