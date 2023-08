Mercato Roma, Sanchez pronto a tornare all’Inter: domani le visite mediche

Tra i tanti nomi che sono circolati in orbita Roma per il ruolo di attaccante, nelle scorse settimane, c'è stato anche quello di Alexis Sanchez. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore cileno è ad un passo dal riabbracciare l'Inter che si è liberata di Correa, destinato al Marsiglia. Sanchez, torna a Milano dopo appena un anno e sarà una valida alternativa per il gioco di Inzaghi. L'attaccante era finito nel mirino anche del Santos, ma il club nerazzurro ha anticipato tutti, chiudendo la trattativa forte anche del volere dello stesso cileno. La Roma, su Sanchez, aveva fiutato l'affare essendo un calciatore svincolato, ma non ha mai affondato davvero il colpo.