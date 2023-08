Mercato Roma, in arrivo Azmoun: operazione con diritto di riscatto a 12 milioni

Si sta per concludere finalmente la telenovela del centravanti. Secondo quanto riportato da Sky Sport la Roma è vicina ad Azmoun . Il calciatore del Bayer Leverkusen era stato cercato dai giallorossi nelle precedenti sessioni ed ora potrebbe finalmente arrivare a Trigoria. Blitz di Pinto dopo che l'Atalanta nella giornata di ieri ha bloccato la cessione di Zapata. Sul calciatore c'era anche il Milan, ma ora la Roma è avanti e può chiudere. Nella notte sono iniziati i contatti e il club tedesco potrebbe accettare l'offerta del gm portoghese. Secondo quanto aggiunto dalla Bild, l'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni . Nella passata stagione è stato fuori un mese per infortunio per un problema al polpaccio destro, e quest'estate ha avuto altri problemi fisici, che gli hanno fatto saltare le prime gare di Bundesliga. Ma il giocatore è ormai guarito completamente e, qualora arrivasse, sarebbe pronto ad esordire già contro il Milan. I giallorossi dovranno comunque tenere conto del fatto che a gennaio molto probabilmente partirà con la sua nazionale (Iran) per la Coppa d'Asia.

Il classe 1995 ha incontrato Mourinho nella semifinale di Europa League non riuscendo a gonfiare la rete. Zero le reti nelle coppe europee, mentre 4 in 23 presenze in campionato. In patria veniva nominato il 'Messi iraniano', ma col club delle 'aspirine' non è riuscito a confermare i numeri registrati con lo Zenit. È un centravanti di piede destro, agile nei movimenti nonostante il metro e 86 di altezza. Azmoun è un attaccante abile palla al piede, bravo di testa e molto forte nell'attacco della profondità. Diventerebbe il terzo iraniano a militare in Serie A.