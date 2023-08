Pochettino: “Per Lukaku la situazione non è cambiata. Tutto può succedere”

Romelu Lukaku è il giocatore che fa sognare i tifosi della Roma. In molti credono sia solo una possibilità remota, altri invece sono convinti che un tentativo reale per portarlo nella Capitale sarà fatto da Tiago Pinto. A chiarire la situazione, in conferenza stampa, è intervenuto il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, che ha spiegato ciò che sta accadendo riguardo la questione che vede protagonista l'attaccante belga: "La situazione non è cambiata. Tutto può succedere, io ho solo accettato una situazione che già c'era quando sono arrivato e non sono riuscito a cambiare nulla. Se la società troverà una soluzione, me la comunicherà e ne prenderò atto".