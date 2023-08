Mercato Roma, il Chelsea ad un passo da Balogun: Lukaku si allontana dalla Juve

La Roma, che è davvero vicina a chiudere l'operazione per Azmoun, continua a coltivare una suggestione importante che porta a Romelu Lukaku. Una trattativa sicuramente difficile anche perché sarebbero diversi i meccanismi che dovrebbero innescarsi nel giro di poco tempo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il possibile approdo del centravanti belga alla Juventus, sua destinazione preferita, è diventato molto complicato a causa del Chelsea che ha ormai acquistato Balogun. Se lo statunitense dovesse realmente andare ai Blues, si chiuderebbe definitivamente l'ipotesi che conduce a Vlahovic. Il club bianconero, infatti, avrebbe aperto alla soluzione Lukaku solamente in caso di scambio con la società inglese con l'attaccante serbo. In questo modo, la Juventus sarebbe fuori dalla corsa per Lukaku. La Roma, dal suo canto, rimane alla finestra e attenderà i prossimi giorni per capire se c'è davvero del margine per l'operazione.