Roma, Azmoun scatena la rabbia dei tifosi: “Vergognatevi”. Pinto attaccato

Azmoun ancora deve arrivare nella Capitale, ma la notizia dell'accordo trovato col Bayer Leverkusen non fa felici i tifosi della Roma. L'iraniano è stimato da Mourinho da molti anni e nonostante questo sui social sono arrivate tantissime critiche per l'operazione. Sotto all'ultimo post su Twitter del club giallorosso gli utenti si sono scatenati: "Io per vedere la Roma ho interrotto le vacanze e come me altre persone. Lo stadio è sempre pieno ma manca il rispetto per i tifosi. Io non contesto il modesto mercato o perché i giovani vengono venduti senza recompra ma voglio essere messo al corrente della reale situazione". Altri tifosi si scagliano ancora più duramente: "Quindi sarebbe Azmoun l'attaccante tanto ricercato??? Uno rotto che fa la coppa d'Asia ed è pure extracomunitario? Operazione senza senso". Molti romanisti 'urlano' "Vergognatevi..." e sono tantissimi i messaggi contro il gm: "Pinto non puoi prendere uno infortunato e lasciar perdere Zapata dopo che L'Atalanta aveva accettato la proposta. Ormai 10 milioni per un attaccante sono la base, vedi arnautovic a 34 anni...". Il blitz di mercato non è piaciuto e dopo un'estate passata a rincorrere il centravanti i tifosi hanno manifestato la loro rabbia. L'avventura dell'ex Zenit non parte benissimo.