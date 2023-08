Roma, cartellino e ingaggio: Lukaku sogno proibito

“Ora Pinto può fare solo una cosa: prendere Lukaku”. C’è un unico nome che da un paio di giorni rimbalza su radio e social: è quello dell’ex attaccante dell’Inter, che ha rotto con i nerazzurri dopo aver trattato con la Juve e adesso è in parcheggio al Chlesea, scrive Gianluca Piacentini su Il Correre della Sera. È il centravanti belga il sogno mostruosamente proibito di questa estate di calciomercato. C’è anche chi sarebbe disposto ad autotassarsi, come Marco: “Se ogni abbonato mettesse 100 euro potremmo dare una mano, tipo azionariato popolare”. Sarebbe comunque una piccola mano, perché il totale sarebbe di 4 milioni, poco più di un terzo rispetto a quanto guadagna ora Lukaku.

E quello dell’ingaggio non sarebbe nemmeno il più piccolo degli ostacoli da superare. Il primo è che il Chelsea vuole cedere il calciatore solo a titolo definitivo e chiede una cifra tra i 30 e i 40 milioni. Poi, come detto, c’è il nodo dell’ingaggio e infine c’è da fare un discorso di scelta. Perché se anche il Chelsea cedesse sulla formula, Lukaku in prestito potrebbe preferire la Juventus, a cui si è promesso da settimane.