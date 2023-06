La Roma pensa al futuro. Aouar vicino alla firma, con Mourinho prove di rinnovo

Continuano le scorie di Budapest. La campagna abbonamenti vola

Sono passati diversi giorni dalla sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, ma la scia di polemiche non si ferma. Il Presidente Aia, Carlo Pacifici, è andato giù duro sulla reazione della piazza romanista all'arbitraggio di Taylor. Anche il designatore, Gianluca Rocchi, ha voluto sviare l'episodio incriminato che vede i giallorossi richiedere un calcio di rigore per fallo di mano. Il secondo portiere del Siviglia, intanto, Marko Dmitrovic, è ritornato sul battibecco in campo con Mourinho: "Lui ha chiesto scusa a me". A proposito di scaramucce, Antonio Cassano, non ha risparmiato la solita bordata allo Special One per il suo comportamento considerato antisportivo. Per Gianluca Mancini, Budapest è una ferita che fa male ma che servirà per ripartire più forti di prima nella prossima stagione. I tifosi sono dello stesso avviso e, infatti, la campagna abbonamenti procede a gonfie vele, con più di 35 mila tessere già staccate. Alla prima di campionato, il pubblico ci sarà sicuramente, meno, invece, Foti,Dybala, Pellegrini e, per ultimo, anche Nuno Santos, fermato dal Giudice Sportivo.