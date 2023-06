Il Lione da l’addio ad Aouar: “Un figlio del club è pronto a nuove sfide”

A Roma non si fa altro che attendere l'ufficialità, ma Houssem Aouar, presto indosserà la casacca giallorossa. Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato che accerterà il suo approdo definitivo nella capitale. Sarà lui il primo colpo messo a segno da Tiago Pinto in vista della nuova stagione che verrà. Intanto, però, il Lione, sua ex squadra, ha voluto dargli l'ultimo saluto tramite i social: "Un figlio del club, arrivato nell'Academy all'età di 11 anni nel 2009, si appresta a nuove sfide dopo 233 partite in rossoblù. Grazie e buona continuazione". Anche i tifosi francesi hanno sommerso di il giocatore con messaggi d'affetto che fanno capire quanto Aouar si sia fatto ben volere in una piazza difficile come quella di Lione.