Caccia al centravanti, avanza Nzola. Belotti allunga il contratto di due anni

L’infortunio di Abraham apre uno scenario nuovo. Intanto, entro giugno, la Roma dovrà chiudere una plusvalenza grossa (una trentina di milioni). Un calciatore almeno dovrà essere ceduto e l’indiziato numero uno è Roger Ibanez, che continua ad avere mercato. Anche in Inghilterra, ad esempio: c’è il Tottenham. La Roma, per non arrivare a dover sacrificare i piccoli gioielli, vedi Zalewski e Bove, conta di monetizzare con le cessioni definitive dei vari Vina, Kluivert, Villar e Reynolds. Per non trovarsi con il reparto svuotato, come scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' il club ha esteso il contratto di Belotti per altri due anni. Un rinnovo automatico per l’attaccante, che con le presenze ha maturato i requisiti del biennale in più. Il Gallo è stato anche disponibile a rivedere l’ingaggio (si sta pensando anche a trattenere El Shaarawy, pure lui a scadenza e con il Milan che pressa per averlo come vice Leao).

Sì è parlato di Lukaku, che l’Inter lascerà libero di tornare al Chelsea. La Roma smentisce, l’ingaggio del belga non è proponibile in questo momento. Cosa che non vale per Icardi, profilo più accessibile, come quello di Arnautovic. Si vira per ora su altri profili, uno di questi è M’Bala Nzola. A parametro zero ci sono anche il trentunenne brasiliano del Liverpool Roberto Firmino (ma più o meno vale il discorso fatto per Lukaku) e Wilfried Zaha, anni 30, svincolato dal Crystal Palace. Ma non esiste solo l’attacco. In attesa che venga ufficializzato il rinnovo di Smalling, Pinto ha prenotato da tempo Evan N’Dicka, difensore francese, 23 anni, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Per lui è solo una questione di dettagli, quindi di (poco) tempo.