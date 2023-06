Giudice Sportivo, in ritardo arriva anche la squalifica per Nuno Santos

Ieri non era stata comunicata la squalifica per il preparatore dei portieri. Alla prima di campionato mancheranno anche Foti, Dybala e Pellegrini

Due giornate a Foti, una a Dybala e Pellegrini. E oggi tocca a Nuno Santos. Tramite un comunicato, infatti, il Giudice Sportivo ha ratificato le sanzioni ai danni della Roma dopo l'ultima giornata con lo Spezia. "Il Giudice Sportivo appurato che per un errore nella generazione del C.U. 238 del 5 giugno 2023 non è stata inserita la sanzione per Nuno Santos delibera di irrogare la seguente sanzione: squalifica di una giornata di una giornata effettiva, già diffidato (quinta sanzione", si legge nel comunicato. Nuno Santos quindi non sarà in panchina nella prima giornata della prossima stagione.