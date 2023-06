Pacifici (pres. Aia): “Caso Taylor? Alzando i toni non si fa il bene del calcio”

Il presidente dell'Aia non parla degli errori ma solo della reazione: "Serve rispetto. Non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto si riflette sulla base"

Mancava l'ultima predica. Durante la consueta conferenza stampa di fine stagione, il presidente dell'Aia, Carlo Pacifici, ha risposto anche a una domanda su quanto accaduto tra José Mourinho e l'arbitro inglese Anthony Taylor al termine della finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. Queste le sue parole: “Ricordo lo slogan della Fifa: ‘Rispetto’. Serve per tutti, non è alzando i toni che facciamo del bene del calcio. Non ci dobbiamo mai dimenticare che quanto succede in Serie A e in Europa poi si riflette sulla base”. Il bene del calcio, però, non passa nemmeno da certi arbitraggi.