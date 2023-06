Siviglia-Roma, Rocchi non prende posizione: “Sui falli di mano c’è sempre criticità”

Arriva anche il commento di Gianluca Rocchi sul rigore clamoroso non assegnato alla Roma in finale di Europa League. Il designatore Aia, al termine della stagione italiana di calcio, ha parlato in conferenza stampa e giudicato così l'episodio: “Non giudico l’episodio di una competizione che non mi riguarda ma non c’è nessuna filosofia diversa tra Italia e Uefa sul fallo di mano. Le linee guida sono le stesse, ma sul fallo di mano c’è sempre una parte di soggettività e quindi di criticità nella decisione”. Nessuna presa di posizione evidente sul caso che ha visto protagonista l'arbitro Taylor quindi. Ma anche in Serie A non sono mancate le sviste a danno dei giallorossi.