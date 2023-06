Mercato, Frattesi resta nel mirino: la Roma pronta a inserire Volpato

La Roma continua a pensare a Davide Frattesi. Dopo il corteggiamento delle ultime tre finestre di mercato, in cui non si è riusciti a trovare l'accordo col Sassuolo, la pista sembrava essersi raffreddata a vantaggio di Juventus e Inter che hanno guadagnato la pole position. Secondo 'Sky Sport', però, i giallorossi tengono ancora in considerazione il centrocampista del Sassuolo, su cui ha il 30% della futura rivendita e quindi sostanzialmente un grosso 'sconto'. I neroverdi lo valutano 30 milioni, la Roma sarebbe pronta a inserire anche il cartellino di Volpato come parziale contropartita. La stessa formula al vaglio anche della Juventus - in caso di addio di Rabiot - con Ranocchia, Soulé e De Winter, ma anche dell'Inter con Mulattieri e Fabbian. Frattesi è reduce da una stagione con 7 gol in campionato e ora si trova in Nazionale.