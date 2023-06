Mourinho, la conferma è più vicina. Ma il mercato è tutto in salita

Dopo il gesto con cui ha salutato i tifosi (“Resto qui”) le voci continuano a rincorrersi: ulteriori passi in avanti, la conferma di Mourinh o sulla panchina della Roma è data sempre più vicina, scrive Marco Juric su La Repubblica. Ma, Special One o meno, il prossimo sarà un mercato difficilissimo per i giallorossi: senza Abraham, irrivendibile dopo l’infortunio che lo terrà fermo ai box fino alla prossima primavera, cambiano le strategie.

Non è un caso che ieri, per cautelarsi, la Roma abbia rinnovato il contratto di Andrea Belotti fino al 2025. Nelle scorse settimane è scattata l’opzione di rinnovo biennale presente nel contratto dell’attaccante italiano. Una soluzione tampone dopo il dramma sportivo di Tammy Abraham. La diagnosi non lascia ben sperare per la prossima stagione: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione nei prossimi giorni e arrivederci nel 2024. Il salto di qualità dell’attacco giallorosso riparte dalle lacune di questa stagione.